اتحاد السلة يحيل مدرب الأهلى للتحقيق بسبب هجومه على الاتحاد

قرّرت لجنة الانضباط باتحاد كرة السلة إحالة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي إلى التحقيق بعد الهجوم الذي شنّه مدرب المارد الأحمر على الاتحاد.

وقام اتحاد السلة بإخطار النادي الأهلي بشكل رسمي عن قرار تحويل المدرب الإسباني إلى التحقيق، بعد التغريدة التي قام بكتابتها مؤخرًا والتي علق فيها : لا تعرفون شيئًا عن العدالة.

وشنّ أوجستي بوش هجومًا عنيفًا على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بعد قرار إيقاف لاعب الأهلي عمرو الجندي لمباراتين وتوقيع غرامة عليه 20 ألف جنيه.

وكتب أوجستي بوش، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "دعونا ننسى الألوان والأندية والمنافسة ونركز فقط على الحقائق، أمامنا تصرفان مختلفان وتمت مُعاقبتهما بنفس العقوبة وهي الإيقاف لمباراتين وغرامة مالية»، مستعينا بفيديو لمحترف الزمالك السابق وهو يقوم بالاعتداء على أحد لاعبي الجزيرة في الموسم الماضي.