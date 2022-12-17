السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد السلة يحيل مدرب الأهلى للتحقيق بسبب هجومه على الاتحاد

.
.

قرّرت لجنة الانضباط باتحاد كرة السلة إحالة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي إلى التحقيق بعد الهجوم الذي شنّه مدرب المارد الأحمر على الاتحاد.

وقام اتحاد السلة بإخطار النادي الأهلي بشكل رسمي عن قرار تحويل المدرب الإسباني إلى التحقيق، بعد التغريدة التي قام بكتابتها مؤخرًا والتي علق فيها : لا تعرفون شيئًا عن العدالة.

وشنّ أوجستي بوش هجومًا عنيفًا على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بعد قرار إيقاف لاعب الأهلي عمرو الجندي لمباراتين وتوقيع غرامة عليه 20 ألف جنيه.

وكتب أوجستي بوش، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "دعونا ننسى الألوان والأندية والمنافسة ونركز فقط على الحقائق، أمامنا تصرفان مختلفان وتمت مُعاقبتهما بنفس العقوبة وهي الإيقاف لمباراتين وغرامة مالية»، مستعينا بفيديو لمحترف الزمالك السابق وهو يقوم بالاعتداء على أحد لاعبي الجزيرة في الموسم الماضي.

أوجستي الاهلى أوجستي بوش كرة السلة الاسباني أوجستي الاسباني أوجستي بوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو إلحاح بائع على سائح بالهرم

«التموين» تكشف حقيقة عودة رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة للبطاقات

كرواتيا تهزم المغرب بثنائية وتحصد برونزية كأس العالم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين