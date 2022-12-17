السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حريق ضخم في مستودع بمدينة فلاديفوستوك الروسية

حريق
حريق

نشب حريق ضخم، مساء اليوم السبت، في أحد مستودعات مدينة فلاديفوستوك، في إقليم بريمورسكي الروسي.

واشتعلت النيران في مساحة تجاوزت 2000 متر مربع، وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

وأعلنت وزارة الطوارئ في إقليم بريمورسكي، أن الحريق اندلع في الـ 13:30 بتوقيت موسكو، في مستودع في شارع كارنايا، وأن المساحة التي اشتعلت فيها النيران تجاوزت الـ 2000 متر مربع.

من جانبها، هرعت طواقم الإنقاذ وفرق الطوارئ والدفاع المدني إلى مكان الحادث، وباشرت بإخماد الحريق الذي بلغت مساحته قرابة 2000 متر مربع، وتسبب بانهيار سقف المستودع. 

ولم تعرف الأسباب، ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

حريق ضخم مدينة فلاديفوستوك إقليم بريمورسكي وزارة الطوارئ مستودع

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