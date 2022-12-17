السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر تحصد 5 ميداليات ببطولة إفريقيا لشباب الريشة الطائرة

توج المنتخب المصري لشباب الريشة الطائرة، بخمس ميداليات في بطولة إفريقيا، والمقامة بدولة موريشيوس خلال الفترة من 7 حتى 18 ديسمبر الجاري.

وحقق شباب الفراعنة 5 ميداليات بواقع ذهبية و4 برونزيات، حيث حصد "محمد حجازي ويوسف محمد حسين" ذهبية زوجي الشباب، كما حصلت جنا هشام عبدالقادر برونزية فردي الآنسات، فيما حقق يوسف محمد حسين برونزية فردي الشباب، أما الزوجي المكون من جنا هشام عبدالقادر وجنة طارق الوزيري برونزية زوجي الآنسات، وكان آخر الميداليات عن طريق برونزية الفرق.

وضمت قائمة أبناء النيل في البطولة القارية 8 لاعبين، وهم: "محمد حجازي - يوسف محمد حسين - سيف عمر - معاذ هشام - جنا هشام - جنه طارق الوزيري - ريم حسين - جنا محمد".

الجدير بالذكر أن لاعبي المنتخب المصري قد حصدوا 12 ميدالية متنوعة بالبطولة العربية التي أقيمت الشهر الماضي بالكويت.

جنا هشام المنتخب المصري موريشيوس علي حسب الله محمد حجازي

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