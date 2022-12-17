إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى أسوان

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل "ثلاجة" بطريق المطار بمدينة أسوان، اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات نجدة أسوان، إخطارًا يفيد بإصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين بطرق المطار وتحديدًا أمام المسلة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وبانتقال الجهات الأمنية وسيارات مرفق أسعاف أسوان تبين أن أسماء المصابين هم عبدالله محمد مرغلي 24 عامًا، كسر بالذراع اليمنى وكدمات، محمد عبدالرحيم عوض 30 عامًا كدمات بالجسم، حسن يوسف سوداني 37 سنة كسر بالساق اليسرى وكدمات.

وتمت إجراءات رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المرورية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.