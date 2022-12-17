السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القصر الملكى فى تايلاند يعلن إصابة الملك والملكة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلن القصر الملكي في تايلاند، اليوم السبت، عن إصابة الملك ماها فاجيرالونغكورن والملكة سوثيدا بكورونا.

وأشار القصر الملكى، فى بيان له، إلى أنه لم تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة حتى الآن، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس.

ووصف الأطباء العلاج للملك والملكة وطالبوهما بالامتناع عن أداء واجباتهما لفترة، حسبما أفاد مكتب البيت الملكي في بيان.

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ652 مليون حالة

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) حول العالم ارتفعت إلى 652 مليونا و265 ألفا و740 حالة.

وأفادت الجامعة- في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و663 ألفا و361 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 99.8 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.8 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بأكثر من مليون و87 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ691 ألفا و652 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و663 حالة وفاة.

واعتبر المشرعون الجمهوريون في لجنة الاستخبارات، بمجلس النواب الأمريكي، أن ثمة مؤشرات على أن منشأ فيروس كورونا قد يكون مرتبطًا ببرنامج صيني لأبحاث الأسلحة البيولوجية. 

وذكر المشرعون الجمهوريون، في تقرير نشر الأربعاء، أن تلك المؤشرات تستند إلى تحقيقهم الذي تضمن مجموعة متنوعة من المعلومات السرية وغير السرية، وأشار التقرير إلى أن الفيروس تسرب إلى البشر بسبب حادثة وقعت في معهد ووهان لعلم الفيروسات.

القصر الملكى تايلاند الملك ماها فاجيرالونغكورن كورونا البيت الملكى

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