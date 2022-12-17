10% زيادة في المصابين.. عوامل الخطر لسرطان المرارة أندر أنواع السرطانات

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير صادر مؤخرًا، أن عدد مصابي سرطان المرارة قد أرتفع بنسبة 10% خلال العشر سنوات الأخيرة، والذي يعتبر من السرطانات الأقل شيوعًا.

أوضح الأطباء بموقع "healthy builderz" أنه يمكن لأي شخص يعاني من المرارة أن يصاب بسرطان المرارة يومًا ما، ومع ذلك، فإن بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بالمرض عن طريق بعض عوامل الخطر.

أوضحت الدراسات الصحية، أن هناك أشخاصًا لديهم الكثير من عوامل الخطر هذه ومع ذلك لا يعانون من سرطان المرارة، فإن العديد من المصابين بسرطان المرارة لم يكن لديهم أي من عوامل الخطر قبل تشخيص إصابتهم بسرطان المرارة، لذا نقدم في السطور التالية أشهر عوامل الخطر المرتبطة بسرطان المرارة.

السن: على الرغم من صحة أن معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان المرارة يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، فإن الحقيقة هي أن المرض يمكن أن يؤثر أيضًا على الشباب، حيث يضيف الخبراء أن 72 هو متوسط عمر الأفراد عند اكتشاف سرطان المرارة لديهم.

حصى في المرارة: من بين جميع عوامل خطر الإصابة بالمرارة، يُقال إن الإصابة بحصوات المرارة هي الأكثر شيوعًا، حيث يعاني 4 من كل 5 أشخاص من حصوات المرارة لحظة تشخيص إصابتهم بسرطان المرارة.

الإصابة بالامراض الإلتهابية: يقول الخبراء أن الأمراض الالتهابية في المرارة تعتبر عوامل خطر لسرطان المرارة، أحد الأمثلة على ذلك هو ما يُعرف باسم التهاب الأقنية الصفراوية المصلب ، والذي يتميز بالتهاب القنوات الصفراوية.

المرارة الخزفية: يُشار إلى عامل خطر آخر لسرطان المرارة له علاقة بالالتهاب باسم المرارة الخزفية، هذه حالة تصبح فيها المرارة بأكملها مغطاة برواسب الكالسيوم، وعادة ما تحدث بعد التهاب مزمن في المرارة.

السمنة المفرطة: في أغلب الأحيان يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المرارة من السمنة أو زيادة الوزن، حيث يعتقد الخبراء أن له علاقة بحقيقة أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من الدهون الزائدة معرضون لخطر الإصابة بحصوات المرارة، وأن الإصابة بحصوات المرارة هي عامل خطر للإصابة بالسرطان.

نوع الجنس: يمكن أن يصاب الرجال والنساء على حد سواء بسرطان المرارة، ومع ذلك أكدت الدراسات الطبية، إن احتمالية إصابة النساء بالمرض تزيد من 3 إلى 4 مرات عن إصابة الرجال.

التاريخ العائلي للمرض: مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى، يميل سرطان المرارة إلى الانتشار في العائلات الأكثر إصابة به، هذا يعني فقط أن خطر الإصابة بسرطان المرارة يكون أعلى إذا كان لديك أحد أفراد الأسرة المباشرين مصابًا بسرطان المرارة.

تشير الدراسات إلى أن بعض عوامل الخطر المحتملة الأخرى لسرطان المرارة تشمل تدخين السجائر والتعرض للنيتروزامين والمواد الكيميائية المستخدمة في صناعات النسيج والمطاط.