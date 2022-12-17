السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ابن شقيق صابر الرباعى ينتهى من تسجيل أغنية «أرتجف بردًا»

احمد الرباعي ابن
احمد الرباعي ابن شقيق صابر الرباعي

انتهى الشاعر الليبي خالد على الدرسي والمطرب التونسي "أحمد الرباعي"، ابن شقيق المطرب صابر الرباعي، من تسجيل أغنية "أرتجف خوفًا"، التي سيتم تصويرها فيديو كليب غنائي خلال الأشهر القادمة.

ولحّن الفنان الراحل الصديق مخلوف كلمات الأغنية قبيل رحيله عام 2021 م، وأكمل تلحينها الموسيقار التونسي "أنيس الغربي"، وهى من توزيع خالد الكلبوسي، ومن إخراج وإشراف دكتور فاخر أحكيمة، عميد أكاديمية الموسيقى بمدينة سوسة التونسية.

وتقول كلمات الأغنية: ارتجف بردًا أموت قلقًا، شُلت كل حركاتي، في الأفق توقفت نظراتي، على الجليد الصلد نقشت أبياتي، أنفخ بين أصابعي لتجري الدماء، أنفاسي تخرج مني كراية بيضاء، أرتجف بردًا أموت قلقًا أحتاجك أحتاجك في اللحظة عدة مرات، ثلج هاطل وليل أخفى الطرقات، أحتاجك كهوية لشخصي تعرفني تدركني إن مت، فقيد أنا لا أخشى الجليد ولا أخشى الخطر ولا أخشى الخطر المتقارب نحوي، لكن أخشى أن أندثر أن أتبعثر أن أذوب فوق الجليد، أرتجف بردًا أرتجف بردًا.

وسيتم تصوير الأغنية في كل من فرنسا وتونس بمشاركة أطقم فنية مدربة، فضلًا عن اختيار أماكن تصوير فريدة سيتم التصوير فيها لأول مرة، بميزانية مفتوحة ستكون الأعلى إنتاجًا في تاريخ الأغنية العربية، كما سيتم إذاعتها على الفضائيات العربية بمختلف أنواعها.

الأغنية العربية آلاف التصو المطرب صابر الرباعي خالد علي

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