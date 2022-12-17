قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هئية البترول الأسبق، إن حقل النرجس كشف طال انتظاره بعد اكتشاف حقل «ظهر» العملاق، وهذه عوامل أدت إلى وصول المعدل اليومي لإنتاج الغاز الطبيعي المصري إلى ٦,٨ مليار قدم٣ يوميا.

وتابع «يوسف»: وعلى ضوء احتياطاته المقدرة ٣,٥ تريليون قدم٣، يعتبر بشرة خير للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، والتي تواجه حاليا ما يسمى بالنقص التدريجي نتيجة السحب من المخزون، وكعهدنا بقطاع البترول الذي استطاع ربط حقل «ظهر» على الإنتاج خلال ٢٨ شهرا.. فمن المتوقع ربط حقل النرجس على الشبكة خلال ذات المدة ليستكمل قطاع البترول إنجازاته، موضحا أن معدل الإنتاج اليومي المتوقع لحقل النرجس يعتمد على تنمية الحقل من خلال شركة شيفرون وشركائها.

خبير اقتصادى: 28 شهرًا لربط حقل النرجس على خطوط الإنتاج

كان قد أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق شركة «شيفرون» العالمية اكتشافا جديدا للغاز الطبيعي بمصر، في مناطق امتيازها بمنطقة النرجس البحرية، بالبحر المتوسط.

وأضاف في تصريح، لـ«الدستور»، على هامش الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى غاز شرق المتوسط، فإن الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع الشركة، ولكن لن يتم الإعلان عنها قبل بداية عام 2023.

يذكر أن شركة «شيفرون» أعلنت عن أنه تم اكتشاف كمية كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي ببئر نرجس الواقعة بمنطقة النرجس البحرية بالبحر المتوسط، بواسطة سفينة «ستينا فورث»، مؤكدة أن الاكتشاف الجديد سيكون بمثابة دفعة كبيرة لمصر، وهو باحتياطي 3.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وفي وقتٍ سابق، انتهت الشركة من الدراسات وتحليل البيانات ونتائج المسح السيزمي وتقييم النتائج لمنطقة الامتياز التي حصلت عليها من وزارة البترول بمنطقة شرق المتوسط بمنطقة نرجس البحرية.

وفي السياق، قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن اكتشاف بئر غاز «نرجس-1 X » في منطقة النرجس البحرية بالقرب من العريش باحتياطات 3.5 تريليون قدم مكعب، يضاعف صادرات مصر 15 مرة.