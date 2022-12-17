بأشجار الكريسماس.. محال الهدايا تستعد لاستقبال أعياد رأس السنة

حالة من الاستعدادات شهدتها مختلف محال الهدايا في عدد من المناطق، لاستقبال أعياد رأس السنة الميلادية والكريسماس والذي يفصلنا عنه أيام، حيث سيطرت على شوارع وميادين القاهرة والمحال حالة من البهجة وتزينت بأشجار الكريسماس وبابا نويل، استعداداً لاستقبال العام الميلادي الجديد، وتعبيراً عن مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد الجديد.

ورصدت "الدستور" أسعار هدايا عيد الميلاد وحجم الإقبال عليها، والتي جاءت على النحو التالي، يقول “أمير” صاحب إحدى محال الهدايا بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، إن لازال الإقبال ضعيف على شراء هدايا عيد الميلاد المجيد، على الرغم من أنه معتاد في كل عام إقبال الأسر على شراء أشجار الكريسماس وبابا نويل كمظهر من مظاهر الاحتفالات بعام ميلادي جديد.

وتابع إن الأسعار ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، "هدايا عيد الميلاد زيها زي كل حاجة ارتفع سعرها خلال الفترة اللي فاتت.. الناس اكتفت بالهدايا اللي عندها من السنين اللي فاتت وجددت فيها".

ومن جابنه يقول “ناصر”، صاحب إحدى محال الهدايا بمنطقة إمبابة، إن بداية من شهر ديسمبر تبدأ المحال في الاستعداد من تعليق الهدايا وبابا نويل وأشجار الكريسماس، كنوع من أنواع الاحتفال ونشر حالة البهجة ولجذب المواطنين على الشراء، مشيرا إلى الإقبال متوسط، ومن المتوقع أن يزداد خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستكمل حديثه بأن أشجار الكريسماس أسعارها متفاوتة، تبدأ من 75 جنيها للشجرة صغيرة الحجم، أما ذات الحجم المرتفع يتراوح سعرها ما بين 350 و400 و500 جنيه، مشيرا إلى أن الإقبال يكون على الهدايا ذات الأحجام المتوسط أو الصغيرة، وخاصة وأن الأحجام الكبيرة أسعارها مرتفعة.

أوضح تميم مسئول عن إحدى محال الهدايا بمنطقة الدقي، أن الإقبال أضعف من الأعوام السابقة، نظرا لارتفاع أسعار الهدايا وزيادتها 100% مقارنة بالعام الماضي، فسعر بابا نويل يبدأ من 25 جنيها لصغير الحجم وصولا لـ2000 جنيه لمجسم بابا نويل بالحجم الكبير المصحوب بالموسيقى.

وأضاف أن في الوقت الحالي يكتفى المواطنين بوجود أساسيات الاحتفال سواء شجرة الكريسماس أو بابا نويل من الأعوام الماضية، ويقبلون على شراء الهدايا من جديد لتزيين الشجرة ولإضفاء نوع من أنواع البهجة والاحتفال لاستقبال أعياد الميلاد.