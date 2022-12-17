قبل نهائي مونديال قطر.. ماذا يفعل ميسي مع الأرجنتين في النهائيات القارية؟

يخوض ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، النهائي السابع له في مسيرته الكروية عندما يواجه فرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 مساء غدًا الأحد.

ويستعد ميسي للانفراد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، عندما يبدأ أمام الديوك غدًا حيث سيفض ميسي شراكته مع النجم الألماني السابق لوثر ماتيوس، ويخوض حينئذ مباراته الـ26 في مسيرته بالمونديال، التي بدأت قبل 16 عاما.

وخاض ميسي 6 نهائيات قارية مع الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم غدًا، فاز في 2 وخسر 4.

نهائي كوبا أمريكا 2007

شارك ميسي في نهائي الكوبا مع الأرجنتين في الـ 90 دقيقة وخسر نهائي البطولة الأولى له مع التانجو في البطولة بنتيجة 3-0.

نهائي كأس العالم 2014

لعب ميسي 120 دقيقة مع الأرجنتين في الخسارة من ألمانيا بهدف نظيف في الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

نهائي كوبا أمريكا 2015

لعب ميسي 120 دقيقة في خسارة الأرجنتين لقب كوبا أمريكا بركلات الترجيح أمام تشيلي بنتيجة 4-1.

نهائي كوبا أمريكا 2016

لعب ميسي 120 دقيقة في خسارة متتالية للتانجو من تشيلي للقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 وأضاع ركلة جزاء.

نهائي كوبا أمريكا 2021

لعب ميسي 90 دقيقة في فوز الأرجنتين على البرازيل بهدف نظيف والتتويج لأول مرة في مسيرته باللقب.

نهائي كأس الأبطال 2022

لعب ميسي 90 دقيقة وصنع هدفين في فوز الأرجنتين على إيطاليا بثلاثية نظيفة، في كأس الأبطال بين بطل كوبا أمريكا وبطل اليورو.

وسجل صاحب الـ 35 عامًا في 5 مباريات من إجمالي 6 لقاءات خاضها في البطولة حتى الآن، حيث يتقاسم صدارة جدول ترتيب النسخة الحالية للبطولة مع كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، زميله في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.