السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التفاصيل الكاملة لمحاولة حل أزمة فيلم «القاهرة مكة» مع الرقابة

منى زكي
منى زكي

انتشرت خلال الأيام الماضية مجموعة من الأخبار حول وجود أزمة بين صناع فيلم «القاهرة مكة»، بطولة الفنانة منى زكي، وبين الرقابة على المصنفات الفنية.

تفاصيل فيلم القاهرة مكة

الشركة المنتجة للفيلم أكدت أن الأخبار التي تناولت منع عرض الفيلم في النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال الأيام الماضية غير صحيحة، وأن هناك ملحوظات من الرقابة المصرية، والمخرج هاني خليفة يعمل على التفاوض عليها، وتتجه الشركة المنتجة حاليا لتعديل تلك الملحوظات.

«الدستور» علم أن هناك بعض المشاهد هي التي يوجد خلافات عليها؛ منها علاقات غير شرعية في العمل، والتطرق إلى أعمال ترفضها الطبيعة الإنسانية والأديان السماوية، وتلك المشاهد مرتبطة ببطلي العمل منى زكي ومحمد فراج، وتحاول الأطراف حاليا إيجاد فرصة للتوافق حول تلك المشاهد.

وفي حالة الانتهاء من تلك الملحوظات، تطرح الشركة المنتجة للفيلم العمل الجديد في موسم إجازة نصف العام الدراسي الجديد أو تأجيله للصيف القادم.

كان فيلم "القاهرة مكة" قد حصد جائزة ساويرس لكتاب السيناريو الشباب عام 2015، وهو التعاون الرابع بين الكاتب محمد رجاء والمخرج بعد مسلسلات "فوق مستوى الشبهات" و"الحساب يجمع" و"420 دقيقة" المنتظر عرضه قريبا على منصة "شاهد".

أبطال فيلم القاهرة مكة

وانتهى صناع "القاهرة مكة" من تصوير العمل منذ شهور بين مصر والسعودية، وهو بطولة: منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، وخالد الصاوي، جيهان الشماشرجى، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدور أحداث العمل حول رحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تقرر منى زكي الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها.

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