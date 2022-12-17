السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتقديم خدمة طبية متميزة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شدد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على ضرورة تكثيف الجهود داخل كافة مستشفيات أسيوط الجامعية من أجل مواصلة تقديم خدمة طبية مجانية ومتميزة لكافة المرضى في ظل كثافة المترددين على مختلف تخصصات المدينة الطبية والتي تستقبل أكثر من 2 مليون مريض سنوياً.

جاء ذلك خلال جولة رئيس جامعة أسيوط لمتابعة سير العمل بمستشفيات أسيوط الجامعية والتى بدأت بتفقده لمستشفى القلب الجامعي، حيث أطمأن على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ووجه خلال الجولة بضرورة مراعاة عامل الوقت في تشخيص حالات مرضى الاستقبال وتقديم الخدمة الطبية العاجلة لهم و الذي يعد أحد عوامل إنقاذ مرضى القلب بصفة عامة.

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وأشار رئيس جامعة أسيوط أن إنقاذ حياة مريض قد تكون إنقاذ لحياة أسرها بأكملها، مؤكداً على أهمية تيسير الإجراءات الإدارية والطبية وسرعة التنسيق بين الأقسام الطبية بما يسمح بنقل المريض بين الأقسام المختلفة داخل مستشفى القلب.

وأعقب ذلك توجه لمستشفى الأطفال الجامعي حيث تفقد عدد من أقسام العنايات المتوسطة والاستقبال بمستشفى الأطفال  الجامعي والتي تشهد كثافة في استقبال الأطفال وخاصة المصابين بمشاكل في التنفس والحساسية في ذلك الوقت من العام، مؤكداً على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية بين المتواجدين وذلك لمنع انتشار الفيروسات والأمراض المعدية.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط إلى أن الجولة تضمنت إصداره توجيهات مشددة بحسن التعامل مع المرضى من أفراد الأمن والمكاتب الأمامية المعنية باستقبال المرضى ومرافقيهم ومراعاة الحالة النفسية لأهل المريض وتكثيف عقد الدورات التدريبية اللازمة لهم لزيادة مهارات التعامل الكريم والإنساني من أجل تقديم العون اللازم لهم والتيسير عليهم، مع عدم الإخلال بنظام العمل والحفاظ على الهدوء والنظام داخل كافة أقسام المستشفيات الجامعية.

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هذا وقد حرص رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة على الحديث مع المرضى ومرافقيهم وذلك للاطمئنان على توفير ما يلزم من الخدمات الطبية  المتخصصة وتعاون الأطقم الطبية. 

كما استمع لعدد من الشكاوى وأصحاب الحالات الإنسانية والذي وعد بفحص شكواهم ووضع حلول سريعة لها، كما حرص بعض الشباب المترددين على المدينة الطبية للتدريب العملي سواء من طلاب الدراسات العليا أو طلاب الطب بالجامعات الخاصة أو التمريض بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة.

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أسيوط الجامعية التعامل مع المرضي الدكتور أحمد المنشاوى الخدمة الطبية المقدمة جامعات الخاصة رئيس جامعة أسيوط مستشفى القلب الجامعي مستشفيات أسيوط

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