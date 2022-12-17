السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محكمة جنايات الفيوم تقضى بالسجن 3 سنوات لعاملة لاتهامها بقتل رضيعها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأسامة محمد جاد، ووكيل نيابة أحمد محمد عبدالكريم، وأمانة سر محمد أحمد عابد، بمعاقبة «ح.س.م»، عاملة، بالسجن 3 سنوات، لإدانتها بقتل رضيعها والتخلص منه بإلقائه وسط القمامة، بعدما أن حملت فيه سفاحًا.

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 1774 لسنة 2022 كلي الفيوم، حينما عثر أهالي شارع المصرف بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، على جثة رضيع داخل كيس قمامة بلاستيك، وملقى وسط صندوق القمامة، صباح يوم 30 يونيو الماضي.

وتمكن ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، من تحديد هوية الجاني، بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة، حيث تبيّن أنّها سيدة في العقد الرابع من العمر، وبضبطها اعترفت بقيامها بالتخلص من الطفل بعدما وضعته خوفًا من الفضيحة بعدما حملت فيه سفاحًا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت إحالتها إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمتها. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة قتل رضيعها عمداً مع سبق الإصرار، حيث وضعته كرهًا في حقيبة بلاستيكية مخصصة لجمع القمامة، مُطبقةً على أنامله لتحكم استقراره بها وحاوطته في القمامة وأحكمت غلق الحقيبة عامدةً منع الهواء عنه، وألقت به في مجمع القمامة قاصدةً قتله، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمة بالسجن 3 سنوات.

محكمة جنايات الفيوم تقضي بالسجن 3 سنوات بقتل رضيعها لعاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

الرئيس السيسى يؤكد لملك الأردن أهمية توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى

محكمة جنايات الفيوم تقضى بالسجن 3 سنوات لعاملة لاتهامها بقتل رضيعها

عالمة مصرية تحصد جائزة أفضل بحث فى مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

فتح باب الترشح لمسئولى أنشطة «التوكاتسو» بكفرالشيخ

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين