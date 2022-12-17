محكمة جنايات الفيوم تقضى بالسجن 3 سنوات لعاملة لاتهامها بقتل رضيعها

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأسامة محمد جاد، ووكيل نيابة أحمد محمد عبدالكريم، وأمانة سر محمد أحمد عابد، بمعاقبة «ح.س.م»، عاملة، بالسجن 3 سنوات، لإدانتها بقتل رضيعها والتخلص منه بإلقائه وسط القمامة، بعدما أن حملت فيه سفاحًا.

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 1774 لسنة 2022 كلي الفيوم، حينما عثر أهالي شارع المصرف بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، على جثة رضيع داخل كيس قمامة بلاستيك، وملقى وسط صندوق القمامة، صباح يوم 30 يونيو الماضي.

وتمكن ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، من تحديد هوية الجاني، بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة، حيث تبيّن أنّها سيدة في العقد الرابع من العمر، وبضبطها اعترفت بقيامها بالتخلص من الطفل بعدما وضعته خوفًا من الفضيحة بعدما حملت فيه سفاحًا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت إحالتها إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة قتل رضيعها عمداً مع سبق الإصرار، حيث وضعته كرهًا في حقيبة بلاستيكية مخصصة لجمع القمامة، مُطبقةً على أنامله لتحكم استقراره بها وحاوطته في القمامة وأحكمت غلق الحقيبة عامدةً منع الهواء عنه، وألقت به في مجمع القمامة قاصدةً قتله، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمة بالسجن 3 سنوات.