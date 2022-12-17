نقل ورفع 25 ألف طن قمامة من الأحياء وتشجير الجزيرة الوسطى بمطروح

قال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن رجال جهاز النظافة والأحياء الــ 6 بنطاق المدينة والكورنيش والشواطئ يواصلون عملهم يوميا برفع أكثر من ٢٥ ألف طن تقريبا من القمامة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية.



وأوضح جاب الله، في بيان له، أنه يوميا يتم رفع ما بين ٣٥٠ إلى ٤٠٠ طن القمامة على مدار 24 ساعة بأحياء المدينة بفضل جهود رجال النظافة والعاملين بالأحياء ورجال الحملة الميكانيكية بالمعدات والسيارات في حدود الإمكانيات المتاحة.



وأشار إلى استمرار ومواصلة رفع معدلات النظافة بالأحياء والعزب والكورنيش، موضحا أن قسم التطهير والتعقيم يقوم برش المبيدات في صناديق القمامة للقضاء على الحشرات والأوبئة مع عمل سيارة الضباب في الفترة المسائية.



وأكد أنه تم وضع استراتيجية لتقسيم المدينة لقطاعات وخطط عمل لجهاز النظافة لضمان سرعة رفع تراكم وإزالة القمامة بمعدلات أسرع حتى تحتل المدينة مكانتها السياحية التي تليق بها، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



وأضاف رئيس المدينة، أن القمامة يتم نقلها إلى المدفن الصحي بطريق سيوة ومصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 شرق المدينة بصفة مستمرة بالإضافة إلى الاستجابة إلى شكاوى المواطنين بقطاع النظافة العامة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بالحفاظ على المظهر العام والالتزام برمي القمامة في الصناديق المخصصة لها بالأحياء والعزب لضمان ظهور المدينة بالشكل السياحي كسابق عهدها.

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