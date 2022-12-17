السبت 17 ديسمبر 2022
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محافظات

فتح باب الترشح لمسئولى أنشطة «التوكاتسو» بكفرالشيخ

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ عن فتح باب التقدم للراغبين فى الترشح مسئولى توكاتسو بقطاع تعليم المحافظة من العاملين بالتخصصات التعليمية من غير العاملين بالمدارس، ممن تتوافر فيهم الشروط، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في الإعلان الشروط ألا تزيد السن على 50 عامًا في 2023-1-1، والتفرغ ليومين أسبوعيًا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، وأن يكون محل الإقامة بالقرب من نطاق المدارس المصرية اليابانية بالمديرية، والاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية على مستوى الجمهورية، وأن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوي، وأن يتمتع بحسن السيرة وحسن المظهر، وأن يكون للمرشح خبرة بمجال التدريب وخبرة بالتدريس لا تقل عن خمس سنوات، وألا يخل المرشحون بأداء مهام عملهم الأساسي  بالإدارات والمديريات التعليمية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، أن العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية تستخدم التقييم كمفهوم لقياس تغيير السلوك كنتيجة عملية لتطبيق ما تعلمه المتدرب في التدريب ليطبقه في مكان العمل، والبعض الآخر يستخدمه لمعرفة هل حققت البرامج التدريبية أهدافها أم لا، بينما يكتفى بإجراء التقييم الأولي الذي يتم إجراؤه مباشرة بعد انتهاء الأيام التدريبية، وهو تقييم يُركز على قياس ردة الفعل الأولية للمشاركين والتي تكشف عن مدى رضاهم عن التدريب.

وأضاف جودة: «استمر خبراء التقييم في تحديث وتطوير نماذج تقييم تُركز على قياس الجوانب المتعلقة بالتدريب وعلاقته بتطوير الأداء الوظيفي، ودراسة الأثر النهائي للتدريب على تطوير عمل المؤسسة المستهدفة بشكل عام، وتعددت النماذج التي تمت الاستعانة بها في تقييم التدريب، ولكنها جميعًا اتفقت على إطار عام اشتمل على عدة مستويات زادت في بعض النماذج وقلت في بعضها، لكن أغلب النماذج اتفقت على المستويات الأربعة، الأول يركز على قياس ردة فعل المتدربين، الثاني يقيس ما الذي اكتسبه المتدربون نتيجة التدريب، هذان المستويان يكونان داخل مكان التدريب ويتم قياسهما بشكل مباشر، والمستوى الثالث يتعلق بكيفية تطبيق المتدربين للمعارف والمهارات المكتسبة من التدريب أثناء العمل، والمستوى الرابع يركز على قياس النتائج النهائية للتدريب ومساهمتها في تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة التعليمية بشكل عام، وهذان المستويان يكونان داخل مكان العمل ويتم القياس فيهما بطريقة غير مباشرة».
 

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