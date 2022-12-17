أمريكا تنفى وجود خطط لاستخدام أسلحة نووية فى أوكرانيا

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لوليام بيرنز، السبت، إن أمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى الانتصار في حرب أوكرانيا لا أساس له من الصحة.

وأوضح بيرنز- فى حوار مع شبكة (بى.بى.إس.) الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن معظم الصراعات تنتهى بالمفاوضات، لكن لا توجد جدية من جانب الروس، إلا أنه نفى وجود أى دليل واضح اليوم على وجود خطط لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية.

وقال بيرنز: "تقييمنا الحالي للوضع هو أن الروس غير جادين في هذه المرحلة بشأن مفاوضات حقيقية"، مضيفا أن "الجيش الروسى يتعرض لضربات شديدة في الوقت الحالي، والجيش الأوكراني عازم على مواصلة الضغط والبناء على النجاحات التي حققها في ساحة المعركة في الأشهر العديدة الماضية. لكنهم يحتاجون أيضًا إلى وقت لإعادة التجهيز والإمداد".

وقال: "لا يوجد أي دلالة على انخفاض ​​بشأن وتيرة هجمات بوتين، المتزايدة ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية الأوكرانية، ولكنه قال إنه من الناحية الاستراتيجية، حرب بوتين حتى الآن فاشلة، وكان أداء الجيش الروسي سيئًا وعانى من خسائر فادحة، وعانى الاقتصاد الروسي من أضرار طويلة الأمد، وشدد بيرنز على أن معظم التقدم الذي حققته الطبقة الوسطى الروسية خلال الثلاثين عامًا الماضية يتم تدميره.

خيرسون: القوات الروسية فتحت النار على الإقليم 27 مرة

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، ياروسلاف يانوشيفيتش، إن القوات الروسية فتحت النار على الإقليم 27 مرة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن مقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين على الأقل.

وأوضح يانوشيفيتش السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرين فورم"، أن القوات الروسية تواصل مهاجمة الأحياء السكنية في خيرسون واستهداف مرافق البنية التحتية والمباني الخاصة والشقق وفي الهجمات الأخيرة، استهدف الروس مدرسة ومؤسسة وشركة كهرباء ومبان خاصة وشقق.

وأوضح أن الروس قصفوا أراضي منطقة خيرسون 27 مرة وتعرضت المستوطنات السلمية والأحياء السكنية في المنطقة لنيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.