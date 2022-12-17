السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 مواطنين فى انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط، الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق، القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بين الإقليمى وإسعاف طهما اتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

اصابة 3 مواطنين حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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