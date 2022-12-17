إصابة 3 مواطنين فى انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط، الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق، القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بين الإقليمى وإسعاف طهما اتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.