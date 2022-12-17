مدرب فرنسا: هدفنا لقب كأس العالم.. ويكشف حقيقة تواجد بنزيما في النهائي

أكد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن هدف فريقه هو التتويج بلقب كأس العالم 2022 بقطر، وذلك قبل مواجهة الأرجنتين غدًا على نهائي المسابقة.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم: “التركيز كان سر نجاحنا في نسخة 2018 وعلينا أن نتأقلم مع أسلوب لعب الأرجنتين”.

وأضاف: “هدفنا الخروج من المباراة حاملين للقب، أنا أعرف أن الأرجنتين تحظى بـ دعم الكثيرين حول العالم حتى أن هنالك من بين الفرنسيين والفرنسيات من يريدون أن يروا ميسي يرفع الكأس”.

وعن فريق الأرجنتين الحالي والذي واجه في 2018: “أعتقد أن هنالك حوالي 7 لاعبين كانوا متواجدين مع فريق 2018، لذا فهم ليسوا فريق مختلف تمامًا، كما أنني لا أعتقد بأنه ليس علينا المقارنة بين الفريقين كما أن طريقة اللعب تغيرت كما أن الخبرة تساعد”.

وأجاب عن إمكانية حضور كريم بنزيما مهاجم الفريق: “كريم بنزيما ليس مع المجموعة”.

وعن مصابي الفريق أتم:“سأتعرف الليلة على الحالة الصحية للاعبين المصابين واتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا في المباراة ويجب علينا التركيز والانتباه للجزئيات الصغيرة”.

وتابع:“بالطبع كنا نفضل ألا نواجه هذه الصعوبات، ولكننا نحاول تدبر الأمر بأفضل طريقة ممكنة بمساعدة فريقنا الطبي”.

ويسعى المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم عام 2018، لأن يصبح أول منتخب والثالث الوحيد خلال ستين عاما يفوز باللقب مرتين متتاليتين.

وكان الثنائي رافاييل فارات وإبراهيما كوناتيه أحدث اللاعبين الغائبين عن المران بعد شعورهما بالمرض، كما يعاني كينجسلي كومان من الحمى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعبون الثلاثة بإمكانهم المشاركة في مباراة الغد من عدمه، ونفس الأمر ينطبق على لاعب خط الوسط أوريلين تشواميني، والمدافع ثيو هيرنانديز اللذان يعانيان من الإصابة.

في المقابل، ينتظر أن يعود المدافع دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو، بعدما غابا عن مواجهة المنتخب المغربي يوم الأربعاء الماضي في الدور قبل النهائي؛ بسبب المرض.