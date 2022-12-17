السبت 17 ديسمبر 2022
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«أفضل كشف في العالم».. فك اللفائف عن مومياء الملك أمنحتب الأول بالأشعة المقطعية

جريدة الدستور

كشفت الدكتور سحر سليم أستاذ الأشعة بجامعة القاهرة وخبيرة فحص المومياوات، تفاصيل فك اللفائف عن مومياء الملك أمنحتب الأول بالأشعة المقطعية، قائلة: «الملك أمنحتب الأول ابن الملك أحمس قاهر الهكسوس وحكم مصر منذ 3300 عام، وهي المومياء الملكية الوحيدة بكامل لفائفها ولم يلمسها أحد، لأن كل المومياوات الأخرى جرى فك لفائفها».

وأضافت «سليم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأشعة المقطعية تكشف معلومات كثيرة عن المومياء حتى الموجودة بكامل لفائفها وقناعها، لافتةً إلى أنها أزالت الضمادات ورأت وجه الملك بشكل آمن ودون لمس المومياء عن طريق الأشعة المقطعية.

وتابعت أستاذ الأشعة بجامعة القاهرة: «تمت إزالة الضمادات على المومياء بطريقة احترافية باستخدام أحدث تقنيات الكمبيوتر، والملك أمنحتب الأول هو أول ملك يتم وضع يديه على صدره، بالإضافة إلى وجود التمائم وحزام من الذهب 34 خرزة، كما أن الأشعة المقطعية كشفت معلومات علمية عن الحضارة المصرية».

أفضل كشف في العالم

وحول اختيار هذا الكشف كأفضل كشف في العالم، قالت: «لو نظرنا إلى بقية القائمة سنجد اكتشافات من حضارات بأمريكا الجنوبية وتمثال عمره عشرات الآلاف من السنوات بالنمسا، هناك 9 أخرى اكتشافات حول العالم وهي اكتشافات مهمة للغاية».

مومياء الملك أمنحتب الأول الملك أمنحتب الأول فك اللفائف عن مومياء الملك أمنحتب الأول برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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