السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تعيد طفلا ضل الطريق بالإسماعيلية لأسرته

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية في إعادة طفل ضل الطريق لأهليته، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من العثور على (طفل من ذوي الهمم) حال تواجده بناحية الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أهليته، وتم اصطحابه لهم، حيث قرروا بخروج نجلهم من المنزل للهو وتغيبه عقب ذلك، وتم تسليمهم الطفل وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.

وقام وفد من ضباط مديرية أمن الإسماعيلية بتقديم بعض المساعدة للطفل وأهليته عبارة عن (عدد من البطاطين – عدد من كراتين المواد الغذائية)، وقدم أهلية الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة في إعادة نجلهم.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية قسم شرطة ثالث الإسماعيلية

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