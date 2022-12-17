إصابة 3 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالفيوم

وقع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية تلات بمحافظة الفيوم، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق "تلات- العجميين"، المتفرع من الطريق الدائري بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.