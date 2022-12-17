السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية تلات بمحافظة الفيوم، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق "تلات- العجميين"، المتفرع من الطريق الدائري بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب تروسيكل محافظة الفيوم إصابة 3 أشخاص مستشفى الفيوم العام اللواء ثروت المحلاوي

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