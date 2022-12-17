مطاردة أكشن.. القصة الكاملة لحادث سعد الصغير ومشاجرته مع زوجته وأسرتها

تصدر المطرب الشعبي سعد الصغير مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، عقب تداول أنباء عن دهسه لشخصين بسيارته، ليتبين فيما بعد أن الحادث ما هو إلا خلافات زوجية بينه وبين زوجته برلنتي عامر، تطورت إلى مطاردة وسط الشارع بمنطقة حدائق الأهرام.



تصادم سيارتين في شارع الهرم

فوجئ المارة بالبوابة الرابعة بحدائق الأهرام، بمطاردة بين سيارتين فارهتين، إحداهما تقودها سيدة، والأخرى يقودها رجل استطاع اللحاق بالسيارة الأولى واصطدم بها من الخلف.

تجمع المارة، وتبين أن قائد السيارة هو المطرب الشعبي سعد الصغير، وأن السيارة الأولى كانت تقودها زوجته "العرفي" برلنتي عامر وبجوارها والدتها، وشقيقتها في المقعد الخلفي، وتم نقلهم إلى المستشفى.

القبض على سعد الصغير وزوجته

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول الفنانة برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها، مصابات في حادث تصادم.

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين وقوع حادث تصادم من الخلف، بين سيارة برلنتي، وسيارة أخرى يقودها المطرب سعد الصغير، زوج برلنتي عرفيا، وأن حالة الفنانة ومرافقيها لا تستدعي المكوث بالمستشفى، خاصة أنهن مصابات بكدمات خفيفة فقط.

تم التحفظ على سعد الصغير بقسم شرطة الهرم، واستدعاء زوجته ووالدتها وشقيقتها لسماع أقوالهن.

اتهام بسرقة 75 ألف جنيه

بوصول طرفي حادث التصادم إلى قسم الهرم، تبادل الاتهامات، حيث أكد المطرب وجود خلافات سابقة بينه وبين زوجته العرفي، وأنه فوجئ بافتعالها مشاجرة معه، وساعدتها والدتها وشقيقها، ونجحت في الاستيلاء على مبلغ 75 ألف جنيه، وهربت، وهو ما تسبب في ملاحقته لها.

ونفت الزوجة اتهامات سعد، مؤكدة أنها خرجت من الحبس منذ أسبوع فقط على ذمة قضية أقامها ضدها نتيجة خلافات بينهما، وأنها فوجئت بمطاردته لها وصدام سيارتها من الخلف، مشدده على أنه “غاوي مشاكل وقلق”.

تصالح ولا نيابة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، ملابسات الحادث، وتبين أن خلافات زوجية بين سعد وزوجته دفعتهما للتشاجر في الشارع، بعدما أكد المطرب استيلاء زوجته واهلها على مبلغ مالي كبير، كما اتهمهن بتمزيق جواز سفره.

ويتواجد الطرفان الآن داخل قسم شرطة الهرم لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، إما بالتصالح، أو عرض الطرفين على النيابة العامة.