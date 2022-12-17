السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط لـ أسقف أبنوب: مصر ستظل مثالا للتعايش بالمحبة والسلام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللوء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأنبا "بيسنتى" أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مار مينا للأقباط الأرثوذوكس، وذلك لمناقشة سبل تفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ووفد إيبارشية ابنوب.

وأكد محافظ أسيوط على اعتزازه بالروابط القوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري الذى يعتبر نموذج فريد في الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها داعياً الجميع للعمل والإنتاج لتحقيق مسيرة التنمية، مؤكداً أن مصر بلد الأنبياء والرسالات وتتميز بالنسيج الواحد وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ الأخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري.

وأوضح أن مصر ستظل دائما مثالا للتعايش بالمحبة والسلام والأخوة بين كل من يسكن أرضها إلى يوم الدين، داعيا الله أن يحفظ مصر وقياداتها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بالخير الوفير دائما لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ورفعة شأن الوطن العظيم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد سعد أن أعمال التطوير مستمرة بمشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات الرحلة المقدسة سواء (الدير المحرق بالقوصية، ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط) داخل نطاق المحافظة تمهيداً لافتتاحه، موضحًا أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية وحفاظًا على أرث إنساني ملكيته للإنسانية كما يسهم في الحراك السياحي الثقافي والإقتصاد نظراً لكونهما من أهم المعالم السياحية والقبطية في مصر بل والعالم ويقصده آلاف الزائرين من مصر والأجانب.

وشدد على متابعته المستمرة والدورية لمراحل التنفيذ بالمشروع وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع الهام للانتهاء منه للنهوض بالنشاط السياحي خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا المولى عزوجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً.

ووجه الأنبا "بيسنتى" الشكر لمحافظ أسيوط على مشاركته الغالية فى الاحتفالات والمناسبات التى تقيمها الإيبارشية وعلى روح الأخوة والمحبة التى تتجلى فى مختلف المواقف والأعياد والمناسبات، معلناً مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء لتحتل محافظة أسيوط مكانتها كعاصمة للصعيد، داعياً محافظ أسيوط لزيارة دير مارمينا بجبل أبنوب ومشاهدة أنشطة الإيبارشية ومشروعاتها التنموية والخدمية لتنمية المجتمع والتى توفر فرص العمل للمئات من الشباب والأسر الأكثر احتياجاً.

أسقف إيبارشية أبنوب والفتح السيسي رئيس الجمهورية اللواء مهندس شاكر يونس المشاركة المجتمعية المشروعات القومية إيبارشية أبنوب والفتح تفعيل المشاركة المجتمعية رحلة العائلة المقدسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمشروعات القومية

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