مجمع الإسماعيلية الطبى يستضيف طلابًا للتعرف على منظومة التأمين الصحى الشامل

استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال المبادرة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وفود طلابية من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، من مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، وكان من ضمن المدارس الثانوية التجريبية للغات مدرسة الشهيد محمد فوزى عمارة، مدرسة الإسراء والمعراج، مدرسة المستقبل الثانوية المشتركة، فضلًا عن مدرسة الدكتور صلاح عبدالغني الثانوية الزراعية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بالمشروعات القومية للدولة، وإيمانًا بأهمية تنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن بصفة عامة، والطلاب بصفة خاصة من خلال إطلاعهم على إنجازات الدولة.

خلال الجولة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، تمت توعية الطلاب بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وبدور الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات المنظومة الجديدة، مع إيضاح الطفرة النوعية في مستوى الخدمات الصحية بأعلى معايير الجودة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إضافة إلى التطور الملحوظ بعد إعادة تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، وكذلك رفع كفاءة وتدريب القوى البشرية، وصقل مهاراتهم المهنية والعلمية والتكنولوجية المختلفة، إضافة إلى التحول الرقمي، وتوفير التجهيزات والمستلزمات لمواكبة التطور آخر المستجدات العالمية، وتماشيًا مع استراتيجية ورؤية مصر 2030.

شمل برنامج الزيارة جولة ميدانية داخل أروقة مجمع الإسماعيلية الطبي، والاستماع لنبذة عن افتتاح السيد رئيس الجمهورية للمجمع الطبى فى فبراير 2021، ومشاهدة شرح على ماكيت تصميم مجمع الإسماعيلية الطبي والإنشاءات، وأقسام تقديم الخدمات الطبية.

كما تفقدوا المرور على أقسام «القلب والقسطرة، الداخلي، العيادات الخارجية» فضلًا عن الأجنحة الفندقية وقاعة المؤتمرات الكبرى، كما تم الاستماع لشرح وافٍ عن الأقسام والخدمات الطبية المقدمة خلالها، والإنجازات والتقنيات الطبية المستحدثة، وذلك من خلال كوادر الهيئة من كل العاملين ومقدمي الخدمة من التمريض، رضاء المنتفعين، الأمن، ومسئولي الخدمات الفندقية، الإعلام، فيما تم الرد على كل استفسارات الطلاب وتحفيزهم نحو البحث مع ترسيخ الهدف من مشروع التأمين الصحي الشامل فى أذهانهم باعتبارهم شباب المستقبل، والذي يكمن في ضمان علاج لكل المصريين تحت مظلة تأمينية واحدة بجودة وكرامة ودون تمييز.

ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات القومية وهدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمصريين، إذ تحرص الدولة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.