مديريات التعليم تستعد لإجراء اختبارات الفصل الدراسى الأول

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعداد لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها فى شهر يناير المقبل، وفق الخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

كما بدأت المديريات التعليمية، في وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

وشدد المديريات على ضرورة الحفاظ على سرية الأسئلة حتى وصولها إلى الطلاب فى لجان الاختبارات.

وطالبت المديريات بضرورة الانتهاء من وضع درجات أعمال السنة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدارسي الأول، لإضافتها بعد تصحيح المواد.

وقررت وزارة التربية والتعليم، تطبيق نظام التقييم لصفوف النقل، أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وكل منها يستهدف أجزاء محددة من المقرر الدراسي.

اختبارات نظام التقييم لصفوف النقل

وتنقسم الاختبارات إلى الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثالث الذي يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.

توزيع درجات الاختبارات الثلاثة

ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

توزيع درجات المواد لصفوف النقل

وأوضح القرار أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي:

80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

كما أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا أيضا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية للعام الدراسى 2022-2023.

نص القرار الوزاري لنظام التقييم لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

ونص القرار على أن تطبق المناهج الدراسية على تلاميذ الصفين (الرابع، والخامس) من الحلقة الابتدائية، بكل مدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها: «العربي، واللغات»، اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023.