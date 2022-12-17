السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد يدعو التونسيين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

قيس سعيد يدلي بصوته
قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية، أن اليوم هو يوم تاريخي بامتياز، وقد تم احترامه رغم كل المعوقات.

ودعا قيس سعيد، خلال كلمة له عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم، التونسيين لقطع الطريق على الذين نهبوا البلاد ونصبوا أنفسهم أوصياء عليها، كما حث المواطنين على الانتباه ممن يشترون الذمم الذين لا يعتبرون المواطن سوى ورقة اقتراع.

 

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بتونس

بدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم، السبت، في الانتخابات التشريعية لانتخابات أول برلمان في عهد الرئيس قيس سعيد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة، على أن تغلق عند الساعة السادسة، باستثناء بعض المكاتب التي تبقى مفتوحة إلى حدود الساعة الثامنة.

وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدودًا ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الإعلام.

ويتكوّن البرلمان الجديد من 161 نائبًا. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقًا، مبررًا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

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وائل لطفي

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