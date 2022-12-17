السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس منتدى الاستدامة: هدفنا مواصلة أهداف مؤتمر المناخ (فيديو)

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

قالت الكاتبة سوسن عز العرب، رئيس تحرير مجلة البيت، ورئيس منتدى الاستدامة، إن مصر وجهت رسالة هامة وواضحة للعالم باهتمام الدولة المصرية بالبيئة والمشاركة في الحلول العالمية لأزمات المناخ.

وأوضحت عز العرب، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم السبت، أن مجلة البيت تهتم بالإبداع والثقاقة وانتمائها لمؤسسة الأهرام يلزمها بدور مجتمعي وتثقيفي، وكان من الضروري التفكير في هذا الدور، وتم التواصل مع المبدعين والمثقفين في المجالات المختلفة، لتوصيل صوت مصر الناعم فيما يعني الحفاظ على البيئة.

منتدى الاستدامة What on earth يهدف لمخاطبة العالم

وأضافت أن منتدى الاستدامة What on earth يهدف لمخاطبة العالم، ووضعنا هدفًا لتكملة ما بعد مؤتمر المناخ، واستمر المنتدى لمدة 5 أيام، والأعمال الفنية التي كانت معروضة وتم نقلها على وسائل الإعلام، وأيضًا رسائل الأعمال الفنية وطريقتها كانت ملفتة وجلبت تفاعلًا كبيرًا من المتواجدين، وأيضًا إقامته في مبنى غرناطة، وهو مبنى تراثي بمصر الجديدة، وهو ما انعكس على المنتدى.

وأشارت رئيس منتدى الاستدامة، إلى أن كل الفنانين المشاركين في المنتدى قاموا بجهد كبير وبحث موسع لمعرفة المعلومات المتكاملة عن تأثيرات الممارسات العالمية على المناخ، مثل زيادة عدد السيارات والمنتجات البلاستيكية، لافتة إلى أن إدارة المنتدى تهدف لتكراره بشكل سنوي لتوصيل الرسائل الهامة التي بدأتها الدورة الأولى.

رئيس منتدى الاستدامة منتدى الاستدامة هدفنا مواصلة أهداف مؤتمر المناخ أهداف مؤتمر المناخ بشرم الشيخ عام 2022 مؤتمر المناخ

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رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

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