رئيس منتدى الاستدامة: هدفنا مواصلة أهداف مؤتمر المناخ (فيديو)

قالت الكاتبة سوسن عز العرب، رئيس تحرير مجلة البيت، ورئيس منتدى الاستدامة، إن مصر وجهت رسالة هامة وواضحة للعالم باهتمام الدولة المصرية بالبيئة والمشاركة في الحلول العالمية لأزمات المناخ.

وأوضحت عز العرب، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم السبت، أن مجلة البيت تهتم بالإبداع والثقاقة وانتمائها لمؤسسة الأهرام يلزمها بدور مجتمعي وتثقيفي، وكان من الضروري التفكير في هذا الدور، وتم التواصل مع المبدعين والمثقفين في المجالات المختلفة، لتوصيل صوت مصر الناعم فيما يعني الحفاظ على البيئة.

منتدى الاستدامة What on earth يهدف لمخاطبة العالم

وأضافت أن منتدى الاستدامة What on earth يهدف لمخاطبة العالم، ووضعنا هدفًا لتكملة ما بعد مؤتمر المناخ، واستمر المنتدى لمدة 5 أيام، والأعمال الفنية التي كانت معروضة وتم نقلها على وسائل الإعلام، وأيضًا رسائل الأعمال الفنية وطريقتها كانت ملفتة وجلبت تفاعلًا كبيرًا من المتواجدين، وأيضًا إقامته في مبنى غرناطة، وهو مبنى تراثي بمصر الجديدة، وهو ما انعكس على المنتدى.

وأشارت رئيس منتدى الاستدامة، إلى أن كل الفنانين المشاركين في المنتدى قاموا بجهد كبير وبحث موسع لمعرفة المعلومات المتكاملة عن تأثيرات الممارسات العالمية على المناخ، مثل زيادة عدد السيارات والمنتجات البلاستيكية، لافتة إلى أن إدارة المنتدى تهدف لتكراره بشكل سنوي لتوصيل الرسائل الهامة التي بدأتها الدورة الأولى.