السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشيونال»: حقل «نرجس» يجعل مصر مركزًا للطاقة فى شرق المتوسط 

الغاز في مصر
الغاز في مصر

قالت صحيفة «ذا ناشيونال» إن اكتشاف حقل الغاز الجديد "نرجس" في مصر سيوفر دفعة لجهود مصر لوضع نفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط، بعد اكتشاف شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في عام 2015 لحقل «ظُهر» الغازي الواسع.

اكتشاف جديد للغاز في المتوسط

وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات وزير النفط طارق الملا، التي أعلن فيها عن اكتشاف مصر حقلًا كبيرًا للغاز قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبحر المتوسط، وقال إن احتياطيات الحقل لا تزال قيد التقييم لكن المسح الاقتصادي الرسمي للشرق الأوسط هذا الشهر قال إنه يحتوي على 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وقالت الصحيفة إن مصر تعد ثاني أكبر منتج للغاز في شمال إفريقيا بعد الجزائر، وتمثل حوالي 1.7 في المائة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، وفقًا لمراجعة BP الإحصائية للطاقة 2022. أنتجت حوالي 67.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي.

وأكد مسئولون- بحسب الصحيفة- أن مصر كانت تصدر ما قيمته 600 مليون دولار من الغاز كل شهر إلى أوروبا هذا العام، وتأمل في زيادة ذلك إلى مليار دولار العام المقبل.

مصر تسعى لتعظيم ثروتها من الغاز الطبيعي 

وقالت "ذا ناشيونال" إن مصر تسعى إلى تعظيم فوائد ثروتها من الغاز الطبيعي، وكذلك زيادة احتياطيات العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها من خلال توسيع مشاريع الاستكشاف وتطوير محطات التسييل وزيادة الصادرات وتوقيع شراكات وتقنين استهلاك الكهرباء المحلي.

وأشارت بيانات حكومية إلى أن مصر صدّرت ما قيمته 8 مليارات دولار من الغاز الطبيعي والمُسال في السنة المالية 2021/ 2022 التي انتهت في 30 يونيو2022، مقارنة بـ600 مليون دولار من الصادرات في 2013/ 2014.

ذا ناشيونال نرجس مصر مركز للطاقة شرق البحر المتوسط إيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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