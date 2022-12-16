مرتضى منصور: حل الأزمة المالية للزمالك قريبا.. ولن نتنازل عن غرامة كهربا

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الأزمة المالية الخاصة بالحجز على أرصدة النادي سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المستشار مرتضى منصور أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن حل كافة الأزمات المالية للنادي.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيتم الانتهاء أيضا من عقد الرعاية الخاص بالنادي خلال أيام بعد الوصول لصيغة اتفاق مع الشركة الراعية على كافة التفاصيل.

وأكد المستشار مرتضى منصور أن مجلس الإدارة يحافظ على كافة حقوق النادي في كل الاتجاهات.

وأوضح رئيس نادي الزمالك أن الغرامة التي تخص قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لن يتم التنازل عنها.

ووجه المستشار مرتضى منصور رسالة لجماهير القلعة البيضاء قائلا: "لا يجب انتقاد المدير الفني، هو رجل لا يحتاج لأي شيء ولا يجب الضغط عليه بعد أي تعادل".

وأضاف : "فيريرا يحقق المطلوب منه بحصد البطولات، والمشوار في الدوري لا يزال مبكرا".

وختم مرتضى منصور، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يضم عناصر مميزة في كافة المراكز، مشيراً إلى أن التدعيمات في يناير ستكون وفقا لرؤية فنية، وليس لرؤية المحللين أو الجماهير.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز اليوم على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.