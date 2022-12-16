السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على طفلة رضيعة ملقاة بالطريق العام في سمالوط بالمنيا

رضيعة
رضيعة

عثر أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، على طفلة رضيعة ملقاة بالطريق الواصل بين قريتي أسطال وعناني التابعتين للمركز، فقامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي أبلغت النيابة العامة والتي قررت التحفظ على الطفلة بحضانة أطفال مستشفى سمالوط التخصصي.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بعثور الأهالى على طفلة رضيعة ملقاة على الطريق الرابط بين قريتي إسطال وعناني، في ظروف غامضة، فتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم معاينة موقع العثور على الطفلة وتكليف رجال المباحث الجنائية بالتحري للوقوف على أسباب الواقعة وفحصها وضبط مرتكبها. وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على الرضعية داخل حضانة مستشفى سمالوط النموذجي، وتقديم الرعاية الطبية لها، تحت إشراف إدارة الأمومة والطفولة ووحدة حماية الطفل بمجلس المدينة، مع استكمال تحريات المباحث للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، ومعرفة أهلية الرضيعة، وتحديد وضبط الشخص الذي ألقاها بالطريق العام بشكل يعرض حياتها للخطر، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المنيا العثور على طفلة رضيعة ملقاة بطريق بين قريتين مركز سمالوط بالمنيا الطرايق الواصل بين قريتي أسطال وعناني اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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