أبرز أدعية الفجر اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

الأذكار والأدعبة تطيب النفوس كما أن الله عز وجل قد أوصى بكثرة الذكر، لأن الذكر هو صلة بين العبد وربه وأثناء تذكر المسلم ربه يشعر الإنسان بالأمان والطمأنينة والسكينة وهناك فوائد لأذكار الصباح والأدعية وأثرها على نفسك كبير.

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

تنشر “الدستور” في هذا التقرير أدعية الفجر وادعية الصباح اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

دعاء الفجر اليوم

يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث ، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك: أن تقضي حاجتي ثم تذكرها”.

اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم ،وأعوذ بك يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدمرا .

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.

استغفر الله العظيم الذى لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا جامع الشتات، ويا مخرج النبات، ويا محيي العظام الرفات، و يا مجيب الدعوات، و يا قاضي الحاجات، و يا مفرج الكربات، ويا سامع الأصوات من فوق سبع سموات، و يا فاتح خزائن الكرامات، ويا مالك حوائج جميع المخلوقات، و يامن ملأ نوره السموات، ويامن أحاط بكل شيء علما.

اللهم أنت ثقتي في كل كربة وأنت رجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة وكم من كرب يضعف عنه الفؤاد.

أذكار الصباح اليوم

اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

• اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ.

• رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

• حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (سبع مرات).

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

• بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ (ثلاث مرات).

• سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته ثلاث مرّات.

• يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، و لا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.