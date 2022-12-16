خالد سليم: «في موجة حارة» محطة فنية مهمة في حياتي

عبر المطرب الشاب خالد سليم، عن سعادته الكبيرة بمشاركته الفنية بمسلسل "في موجة حارة"، معبراً: “العمل مع المخرج محمد ياسين لا يعوض على الإطلاق، كنت متحمس بصورة كبيرة للتعاون والمشاركة في هذا العمل الثقيل”.

التتر الفني المفضل

وأكد الفنان خالد سليم، خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن أغنية مشاعر لشيرين بمسلسل "حكاية حياة" من أفضل التترات الفنية التي يحبها.

صوت أنغام وعشق النجوم

وأضاف في حديثه، أنه عندما كان بالجامعة كان مغرم بصوت الفنانة الكبيرة أنغام بصورة لا يتخيلها أحد على الإطلاق، ولهذا أراد وعزم على أن يرسل لها جواب إلى منزلها عبر البريد ليعبر لها عن مدى شدة إعجابه بصوتها.

ويذكر أن النجم خالد سليم يعيش حالة من النشاط الفني حيث يشارك في 3 مسلسلات دفعة واحدة بعد غيابه منذ سنتين عن الدراما التليفزيونية منذ أن قدم آخر أعماله مسلسل "جمال الحريم".

العمل الأول الذي يشارك فيه مسلسل "عودة البارون" بطولة الفنان حسين فهمي، علاء مرسي، ضياء الميرغني، سامي مغاوري، نهال عنبر، ميس حمدان، صبري عبد المنعم، ومن إخراج سامر خضر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل عودة البارون حول شخصيات تعاني من هواجس الماضي، منهم عزام الرشيدي 60 عامًا الدور الذي يقدمه حسين فهمي، إذ يعود هذا المسن لمصر بعد غربة طويلة ليفتتح فندقه من جديد بعد مضى زمن كبير كان هذا الفندق مهملًا تمامًا.