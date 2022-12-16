نقابة المهندسين بالإسكندرية تستضيف ندوة «التصنيع المحلى وتطبيقات الهندسة العكسية»

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى وبالتعاون بين لجنة العلوم الهندسية والتدريب ولجنة الصناعة والطاقة، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان «التصنيع المحلي وتطبيقات الهندسة العكسية».

حاضر فيها المهندس عمرو خميس رئيس قسم البحوث والتطوير بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وفى البداية رحب الدكتور حسن لطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، بالحضور وأكد أن الندوة تأتى فى إطار مناقشة القضايا الهندسية المختلفة وسعى الدولة بكافة مؤسساتها الى تعزيز دور المجتمع المدني لفي مناقشة القضايا التى تعزز وتدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومى.

وأضاف “لطفي” أن الصناعة المحلية وتطبيقات الهندسة العكسية من الموضوعات الهامة فى الوقت الراهن لتعزيز ودعم المنتج المحلى فى السوق المصرى والدولى.

وأكد أن تطبيق الهندسة العكسية من أهم الموضوعات التى يجب مناقشتها بكافة أبعادها الفنية والتقنية والقانونية، واشار الى أن الهندسة العكسية يتم استخدامها لتحليل المنتج لتحسينه وتطويره أو إيجاد منتج مشابهه له بتكلفة منخفضة ويتم استخدامها فى حالة عدم توافر المنتج الأصلي أو إرتفاع تكلفته.

كما ألقى الضوء على التعاون المشترك بين نقابة المهندسين بالإسكندرية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من خلال لجنة الصناعة والطاقة فى عقد سلسلة ندوات هندسية مختلفة خلال الفترة الماضية لتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية والهندسية والعملية فى المجالات الهندسية المختلفة.

ورحب الدكتور مصطفى الحضرى، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين بالإسكندرية، بالحضور والمشاركين فى الندوة وأكد أن موضوع الندوة من الموضوعات الهامة على الساحة وهى الهندسة العكسية وتطبيقاتها.

وأضاف "الحضري" أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم كل ماهو جديد وتوفيره للمهندسين سواء من خلال الدورات التدريبية أو الندوات لإتاحة الفرصة للمهندسين للتعلم والمعرفة كل ماهو جديد فى التخصصات الهندسية المختلفة.

وتحدث المهندس عمرو خميس، رئيس قسم البحوث والتطوير بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن اهمية تعميق الصناعة المحلية وزيادتها خلال الفترة القادمة مؤكدًا انها المخرج الاساسى لتنمية الموارد.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تشجيع التصنيع المحلى ووضع علامات تجارية تحت شعار صنع فى مصر وتشجيع المبادرات لتعزيز الصناعة المحلية فى المجالات المختلفة ومنها الصناعات الهندسية والصناعات الكيميائية وصناعة الغزل والنسيج.

وأكد أن هناك فرص لتنمية الصادرات للصناعات المحلية المختلفة، كما تحدث عن تطبيقات الهندسة العكسية المتنوعة وتأثيرها على السوق.

وفى نهاية اللقاء أجاب على أسئلة المشاركين فى الندوة وأهدت نقابة المهندسين بالإسكندرية المحاضر شهادة تقدير لمشاركته في الندوة.

IMG_٢٠٢٢١٢١٦_٢١٤٣٠٨

IMG_٢٠٢٢١٢١٦_٢١٤٣٠٠