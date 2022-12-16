الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالخطأ.. مصرع طفل دهسته سيارة والده في الوادي الجديد

جثة
جثة

لقي طفل مصرعة مساء اليوم الجمعة، بعد أن دهسه والده بالخطأ أثناء الرجوع للخلف في الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الطفل لمستشفي الخارجة التخصصي في محاوله لإنقاذه إلا أنه لقي أنفاسة الأخيرة وتوفي في الحال وتم نقله لمشرحة المستشفي.

وتلقي اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ يفيد بمصرع طفل 4سنوات من قرية بغداد التابعة لمركز باريس بعد ان دهسته السيارة التي يمتلكها والده عن طريق الخطأ أثناء قيادة والده للسيارة ورجوعة للخلف توفي على أثرها في الحال وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الطفل لمشرحة المستشفي وإبلاغ النيابة العامة بالحادث لمباشرة التحقيقات 

 

طفل مصرعه دهسه والده بالخطأ أثناء رجوعة للخلف الوادي الجديد سيارة الإسعاف مشرحة المستشفى بلاغ

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