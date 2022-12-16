الجمعة 16 ديسمبر 2022
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المصل واللقاح: كورونا وجدرى القرود سينتهيان فى 2023

جريدة الدستور

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن فيروس كورونا كوفيد 19، لم ينته كجائحة حتى الآن، وسينتهي في عام 2023.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن فيروس كورونا لا يزال موجودا، لكن خطورته تضاءلت بشكل كبير، ولن ينتهي مطلقاً، وإنما سيبقى مثل أدوار البرد والإنفلونزا، موضحًا أنه أصبح أقل حدة وخطورة بسبب التشبع بالإصابات، والوصول للمناعة الجماعية.

جدري القرود سينتهي في 2023

من ناحية أخرى، لفت إلى  أن جدري القرود ليس سريع الانتشار مثل كورونا، والعدوى التنافسية نادرة الحدوث، فهو فيروس تلامسي ولا تنتقل العدوى عن طريق الرزاز، وإجراءات ترصد الحالات القادمة من الخارج كافية لمواجهة أي حالات قد تحمل الفيروس، مؤكدًا أنه لا مجال لانتشاره في مصر، وأنه عالميًا لم يعلن كجائحة أو حالة طوارئ.

وختم: "كورونا وجدري القرود سوف ينتهيان في 2023".

 

كورونا المصل واللقاح جدري القرود فيروس كورونا وباء كورونا

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