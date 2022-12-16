الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إسدال الستار على العرض المسرحى «على شط الكنال» بثقافة بورسعيد (صور)

العرض المسرحى على
العرض المسرحى "على شط الكنال"

 اسدل فرع ثقافة بورسعيد تحت إدارة د. جيهان الملكى، الستار على الأوبريت الغنائى الاستعراضى "على شط الكنال" تأليف الأديب أسامة المصرى، واخراج الفنان إبراهيم فهمى، وألحان المايسترو محمد نصر وأشعار الشاعر محمد رؤوف، واستعراضات الكابتن محمد حسن صالح وديكور الفنان أسامة مسلم، حيث انهت فرقة بورسعيد القومية المسرحية عرضها على مسرح قصر ثقافة بورسعيد وسط حضور جمهورى مميز، وذلك ضمن فاعليات احتفالات عيد بورسعيد القومى.

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 ويدور الأوبريت حول معركة رأس العش التى حمت بورفؤاد من الاحتلال الإسرائيلي رغم إحتلال سيناء بالكامل على بورفؤاد التى ظلت حرة حتى اليوم؛  الأمر الذى جعل موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يصرح بأنه على استعداد للتنازل عن عينه الأخرى فى مقابل إحتلال بورفؤاد التى من خلالها يحتل بورسعيد ثم يحتل مصر، وكان الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان الجيش المصري الذى أصدر أمر للكتيبة رقم 43 صاعقة للانتقال من بورسعيد إلى بورفؤاد عن طريق راس العش لمنع الدبابات الإسرائيلية من الدخول إليها وتنتصر الارادة المصرية بعد أقل من شهر على نكسة 1967 يوم 27 يونية 67.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

 استعان المخرج إبراهيم فهمى بالسينما التسجيلية التى تجسد الأحداث الحقيقية أثناء التشخيص وقد قام بتقسيم المسرح إلى قسمين قسم يجسد حالة اليهود أثناء سماعهم خبر انتصار المصريون عليهم فى معركة رأس العش، والحالة الاخرى التى تجسد فرحة المصريين بالنصر المبين، وانتقالة من مرحلة عبد الناصر ثم الرئيس السادات ثم الرئيس السيسى والانجازات التى تتحقق على أرض الواقع فى إطار التنمية الشاملة.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

أداء تمثيلى شادى حامد، أسامة مسلم، سارة هانى، سليمان رضوان، خالد جمعة، محمد جمعة، محمد سعيد، محمد هشام، عبد الرحمن وحيد، يوسف شكرى، ملوك زياد، وديكور أسامة مسلم، إضاءة حسين عز الدين، أداء الإستعراضى : كريم مصطفى، حسن زكريا، محمد جمال، أحمد صلاح، محمد محسن، يوسف مصطفى، حمزة أشرف، محمد سليمان، عبدة بالوتلى، أحمد العزازي، زياد عباس.

جدير بالذكر أن العرض المسرحى تم عرضه على مدار خمسة أيام متتالية على مسرح قصر ثقافة بورسعيد بمعدل "عرضين" فى اليوم الواحد طبقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

فرع ثقافة بورسعيد الاوبريت الغنائى على شط الكنال معركة رأس العش بورفؤاد سيناء

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