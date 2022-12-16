الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 855 مريضاً في قافلة طبية لـ«مستقبل وطن» ببني سويف

القافلة
القافلة

نظمت أمانة الصحة والسكان بالتعاون مع أمانة مركز ناصر في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية كوم ابو خلاد، وقعت الكشف الطبي على 855 مريضا في مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية بالمجان.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي والخدمي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب فى محافظة بنى سويف، وإشراف الدكتور شريف عبد المنعم امين التنظيم، والدكتور محمد بكري أمين أمانة الصحة بالمحافظة، ومحمود سيد يوسف أمين مركز ناصر.

وضمت تخصصات القافلة الطبية: "الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، مسالك بولية، جراحة، وأسنان، جلدية، عظام" بالإضافة إلى توفير وصرف الأدوية بالمجان كذلك إجراء التحاليل الطبية اللازمة، وشارك بالقافلة الدكتور عمر الخواجة بأمانة الصحة بالمحافظة وعدد من الأطباء المتطوعين من أبناء المحافظة، وعدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بمركز ناصر.

كما ضمت القافلة ندوة تثقيفية صحية تضمنت توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغذية السليمة للأطفال والسيدات وكبار السن، بالإضافة إلى ندوة عن الصحة الإنجابية، كما تضمنت أعمال القافلة توفير الأدوية بالمجان، وذلك وسط حضور وإقبال كبير من المواطنين بقرية كوم ابو خلاد والقرى المجاورة لها.

أشرف رشاد الشريف بني سويف حزب مستقبل وطن قافلة طبية مجانية مركز ناصر ندوة تثقيفية صحية

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