الخياط: 3975 مليون ك.و.س إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة بلغ (رياح/شمسي) في العام المالي 21/2022 حوالي 3975 مليون ك.و.س حيث بلغ اجمالي الطاقة المنتجة من محطات الرياح في ذات العام 3663 مليون ك.و.س ومن المحطات الطاقة الفوتوفلطية 53 مليون ك.و.س ومن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات 260 مليون ك.و.س

وحول استراتيجية الهيئة لتحسين العوائد المالية أضاف الخياط في تصريح خاص لـ«الدستور» أنه يتم دراسة تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وسعر البيع بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

كما يتم سداد الأقساط والفوائد المستحقة في مواعيدها تجنبا لتحمل غرامات تأخير، مع زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي خاصة لشراء المكونات المحلية تجنباً لتحمل أعباء مادية إضافية.

بالإضافة إلى تطوير برامج الصيانة بهدف رفع المعدلات الإنتاجية، وترشيد الاستهلاك والعمل على خفض المصروفات.

كما تعمل الهيئة على تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة والهادفة إلى إنتاج كهرباء من مصادر متجددة بنسبة 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة في عام 2022،ومضاعفة هذه النسبة عام 2035.

وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب فتح مجالات استخدام لها مثل إمداد السيارات الكهربائية بنسبة من احتياجاتها من الكهرباء، واستخدامها على نطاق واسع في مشروعات الري وضخ المياه، إلى جانب رفع جودة المعدات من خلال استخدام أحدث معامل للاختبارات.

تواكب الهيئة تطورات الطاقة المتجددة في أسوان، سواء من حيث سياسات تنفيذ المشروعات من خلال القطاع الخاص والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك دخول الطاقة المتجددة كمساهم رئيسي في المشروعات المستقبلية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وغيرها من المشروعات وبالتالي استكشاف مناطق اضافية واعدة لاستيعاب المشروعات المنتظر إقامتها.