مدرسة السينما تكرم صناع وأبطال مسلسل «الضاحك الباكي» (صور)

أقام أمس المخرج أحمد إسماعيل الحريري رئيس مدرسة السينما ندوة علمية لمناقشة فريق عمل مسلسل «الضاحك الباكي» الذي يحكي قصة حياة الكوميديان الراحل نجيب الريحاني في الساحة الخارجية لبرج القاهرة بالزمالك.

حضر الندوة كل من: المخرج محمد فاضل والمؤلف محمد الغيطي والمنتج شادي أبو شادي، ومدير التصوير محمود علي يوسف، والفنانين: فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، ياسمين سمير والتي جسدت شخصية الفنانة «روز اليوسف»، يانا جمال والتي جسدت شخصية «لوسي»، باسم شريف، تمارا سعد، والطفل زياد الشرقاوي.

أدار المخرج أحمد إسماعيل الندوة وبدأها بكلمة افتتاحية عن المسلسل وعناصر نجاحه لكل الحضور من طلاب مدرسة السينما ثم توجه بالسؤال للضيوف والذين تحدث كل منهم عن موقف خاص أثناء تصوير العمل بالتزامن مع عرضه تلفزيونيًا.

أشاد المخرج محمد فاضل بفريق عمل المسلسل ونجاح المنتج شادي أبو شادي في أولى تجاربه الانتاجية ورهانه على إنتاج مسلسل سيرة ذاتية لشخصية تاريخية، وأنه سعيد برد فعل الناس على المسلسل أثناء إذاعته وبعدها وحتى الان واهتمام المجتمع المدني والاكاديمي به وبتكريم صناعه، فمن ضمن أسباب موافقته على إخراج المسلسل هو أنه يعكس كيف كان الشعب المصري نسيج واحد بكل عناصره وطوائفه.

وكشف السيناريست محمد الغيطي عن خفايا شخصية «نجيب الريحاني» ووصفه بأنه زير نساء وأنهن كالفاكهة بالنسبة له، وأوضح الغيطي كل النقاط الخلافية التي تحدث بها البعض على السوشيال ميديا في الفترة السابقة وادحض كل ما جاء بها، وذكر ما قام به من بحث حول تفاصيل حياة الشخصيات سواء: نجيب الريحاني والذي يجسده الفنان عمرو عبد الجليل أو شخصية جورج ابيض، أو شخصية الموسيقار سيد درويش والتي جسدها المطرب مصطفى شوقي وأنه أول من ابرأ سيرته من الموت نتيجة الإدمان ولكنه اغتيل على يد الاحتلال البريطاني.

وأثنى الغيطي على مصمم الجرافيك محمد أشرف مصمم بوستر المسلسل والذي اختارته إدارة موقع «أي إم بي» العالمي ضمن أفضل بوسترات تم تصميمها هذا العام، بالإضافة لسعادته شخصيًا بإعادة تداول مذكرات نجيب الريحاني على مواقع التواصل بعد عرض المسلسل سواء للتأكد من الأحداث أو لمجرد معرفة تفاصيل أكثر عن الشخصية وهذا يكفي بالنسبة له، وكان يتمنى أن يكون لنجيب أبناء أو أقارب ليشاهدوا هذا النجاح ومحبة الناس له ولفنه.

من جانبه رحب المخرج شادي أبو شادي بالحضور وأنه سعيد بالتواجد وسط دارسي السينما خاصة وهو كان أحدهم في يوم من الأيام وكان شغوف بالسينما فقرر أن يدرسها بعد دراسته الأكاديمية الأولى ثم عمل بالإخراج وصولًا لخوضه تجربة الإنتاج في مسلسل «الضاحك الباكي».

وروى شادي عن بداية قصة تنفيذ العمل حيث كانت في مناسبة حزينة له أثناء حضور فاضل والغيطي عزاء بنت عمه، لينطلق من بعدها المشروع ويتم التحضير له الى ان ظهر للنور وتم عرضه.

أما الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد فأكدت ان العمل لفت نظرها منذ قراءتها للورق، وبعد تصويره وعرضه صنع أثر في الناس لان تجربة فنان عانى معاناة كبيرة منذ كان صبي بعد وفاة أبوه وضياع ثروته والذي جسده ببراءة الطفل زياد الشرقاوي، والذي امتهن اعمال شاقة ليساعدني كوالدته في سياق المسلسل على أعباء المعيشة وتربية اخوته.

وأضافت فردوس: “وهذا ما انعكس على أداء شخصية “نجيب” في رشده مع عمرو عبد الجليل فكان يضحك الناس وهو من داخله يتألم لذلك أطلق عليه الضاحك الباكي، فهو في نظرها شارل شابلن الشرق”.

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