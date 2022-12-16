رافى إدريس يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب عزوف الشباب عن القراءة

ناقشت قناة القاهرة الإخبارية، أسباب عزوف الشباب العربي عن القراءة، حيث أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2003، إلى أن كل 80 مواطنًا عربيًا يقرأون كتابًا واحدًا في السنة، بينما المواطن الأوروبي يقرأ 35 كتابًا في العام الواحد.

وقال رافي إدريس الكاتب المتخصص في الشئون الثقافية، إن معرض بيروت للكتاب أتى هذا العام بعد توقف 3 أعوام بدءًا من الجائحة ومرورًا بالأزمة الاقتصادية، وكان اللبنانيون بانتظار المعرض، لكن المفاجأة أن الإقبال ضعيف، والسبب الأساسي الأزمة الاقتصادية.

ولفت إلى أن اللبناني يتكبد تكاليف الانتقال أكثر من ثمن الكتب، لذا يلجأ لتصفح الإنترنت، كما أن أسباب عزوف الشباب تبدأ من رواج وسائل التواصل الاجتماعي، بينما من يشترون الكتب بالعشرات ليس لقراءتها وإنما لاقتنائها.

وأردف: "زوار المعارض ليسوا بالضرورة قراء، بعضهم يرتادها لأسباب اجتماعية".