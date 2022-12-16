الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ541 ألف و298 مواطن بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ541 ألف و298 مواطنا، بدءًا من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022، من خلال المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، شملت خدمات العيادات الخارجية، حيث استقبلت 250 ألف و654 حالة، بالإضافة إلى 250 حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بالأقسام الداخلية للمعهد.

ولفت إلى سحب 120 ألف و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد، كما تم إجراء 111 ألف و491 جلسة علاج طبيعي للمرضى المترددين، مضيفا أن قسم الأشعة أجرى 56 ألف و181 أشعة، تنوعت بين (تشخيصية عادية، وموجات فوق الصوتية)، بالإضافة إلى 47 حالة هشاشة عظام.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية باتباع أساليب علاجية عالمية في كافة التخصصات الطبية التي يضمها المعهد، مؤكدا العمل الدائم على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض، موضحًا أن المعهد يعمل بسعة 22 سريرًا، تشمل أسرة (الداخلي، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات الجراحية).

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فتحي مدير المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، إلى أنه يجري تطوير مصنع الأطراف والأجهزة التقويمية بالمعهد، بتكلفة 23 مليون جنيه، وعلى مساحة 1200 متر مربع، حيث يقدم المصنع خدماته الطبية لـ 2000 مريض سنويًا، بالإضافة إلى مساهمة المصنع في تدريب طلاب المدارس والمعاهد الفنية الصحية، والكليات التكنولوجية المتخصصة في الأطراف الصناعية.

وزارة الصحة والسكان المعهد القومي للحركة الجهاز الحركي

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وائل لطفي

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