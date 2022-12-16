إبراهيم الشويمى: أمريكا تسير على قدم وساق لتحجيم التواجد الصينى بإفريقيا

قال إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسير على قدم وساق من أجل تحجيم التواجد الصيني بالدول وقارات العالم وبخاصة قارة إفريقيا، حيث ظهرت الصين بالمنطقة الإفريقية بشكل مكثف، وهذا الظهور بالتأكيد يشكل خطورة كبيرة على الجانب الأمريكي.

التحدي الصيني الأمريكي

وأكد إبراهيم الشويمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أمريكا لديها الكثير من السبل والمساعدات التي تستطيع من خلالها خدمة ومساعدة الجانب الإفريقي، ومن بين هذه السبل المساعدة المالية، نقل الخبرات التكنولوجية لإفريقيا، تفعيل عنصر الأمن والسلم بالقارة.

العلاقات الأمريكية الإفريقية

وأضاف في حديثه، أنه منذ أيام كان هناك لقاء صيني عربي، ولهذا يتوقع أن أمريكا سوف تعزز من تعاونها الإفريقي لتعويض تلك اللقاءات الصينية والحد من نتائجها.