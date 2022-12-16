الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صلاح حليمة: ديون إفريقيا تمثل 40% من ناتج إنتاجها الكلى

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البنك الدولي له دور كبير في الدعم المادي والاقتصادي للدول الواعدة الصاعدة، ومصر من الدول التي حققت إنجازات كثيرة على المستوى الاقتصادي في السنوات الأخيرة الماضية. 

تسديد ديون إفريقيا

وأكد السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن استقبال الرئيس السيسي لرئيس البنك الدولي في مقر إقامته سيكون لهذا اللقاء الكثير من النتائج الإيجابية من حيث تسديد الديون وتكثيف معدل الاستثمار الخارجي بالأراضي المصرية. 

جدولة ديون إفريقيا

وأضاف في حديثه، أن الديون في إفريقيا تمثل 40% من ناتج إنتاجها الكلي، وهذه النسبة كبيرة بصورة كبيرة، كما أنها السبب وراء تأخر هذه القارة في التنمية، ولهذا يجب أن يكون هناك تكاتف دولي لتخفيف العبء على الجانب الإفريقي في هذا الصدد مع جدولة تلك الديون لتكون في مقدرة الدول.

صلاح حليمة الخارجية الأسبق اليوم دي ام سي ديون افريقيا

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