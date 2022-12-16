الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومي للحوكمة» يُشارك في ورشة عمل حول ريادة الأعمال الداخلية والابتكار

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ورشة عمل حول ريادة الأعمال الداخلية والابتكار في الإدارة العامة التي تم تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة.

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى أهمية بناء القدرات والاستثمار في البشر بفكر جديد ومتطور من الحكومة، لافتة إلى دور الدولة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها عبر طرق مختلفة ومتنوعة وتقديمها إلى المواطن بسهولة ويسر باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة.

وسلطت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، الضوء على أهمية دعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع لدى الجميع وليس فقط الشباب، مشيرًة إلى الشراكة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة GIZ والتي بدأت منذ عام 2018 وتم من خلالها تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مجال بناء القدرات ونشر الوعي في مجال الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

حضر فعاليات الورشة كل من “مانيجا جارديزي ، مدير مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة ب GIZ، د. حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للابداع التكنولوجي ونائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، د. أشرف عبد الوهاب ، مدير إدارة التحول الرقمي بشركة SAP، د. رحاب فراج، مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة”.

ويتيح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة من برامج التدريب للعاملين بالقطاعين العام والخاص فى مجالات متعددة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”. 

الدكتورة شريفة شريف القومي للحوكمة ورشه عمل ريادة الأعمال التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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