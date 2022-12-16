ضبط متهم بغسـل 25 مليون جنيه من أرباح النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية "على خلاف الحقيقة".

وتبين من التحريات أن المتهم كوّن مبالغ مالية طائلة من حصيلة نشاطه الإجرامى، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق «تأسيس الشركات- شراء العقارات والسيارات»، إضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ25 مليون جنيه تقريباً.

وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.