الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دافئ نهارًا وشبورة صباحًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة طقس الغد السبت، خريفي مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 24 15

بنهــــا 23 15

دمنهور 23 14

كفرالشيخ 23 13

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

شلاتين 29 19

الإسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 24 15

وادى النطرون 24 15

مطروح 23 13

السلوم 23 11

سيوة 22 10

العريش 22 14

رفح 23 15

الطور 25 14

كاترين 18 05

رأس سدر 26 12

نخل 22 06

طابا 24 15

نويبع 25 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 30 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 26 12

أبورماد 28 19

رأس حدربة 24 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 32 21

المدينة 27 15

الرياض 22 10

المنامة 24 20

أبوظبى 27 20

الدوحة 27 18

الكويت 23 11

دمشق 17 07

بيروت 22 17

عمان 19 09

القدس 20 12

غزة 23 16

بغداد 22 10

مسقط 27 20

صنعاء 21 02

الخرطوم 33 19

طرابلس 25 16

تونس 21 13

الجزائر 17 11

الرباط 19 10

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 03

إسطنبول 20 12

إسلام أباد 23 06

نيودلهى 23 09

جاكرتا 33 24

بكين 04- 11-

كوالالمبور 30 24

طوكيو 10 03

اثينا 21 14

روما 16 08

باريس 01 06-

مدريد 12 04

برلين 02- 07-

لندن 05 01-

مونتريال 01 03-

موسكو 02- 09-

نيويورك 06 01

واشنطن 11 02-

نواكشوط 34 19

أديس أبابا 22 09

الأرصاد غدا إرتفاع الموج الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية الرياح السطحية القاهرة الكبرى والوجه البحرى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا

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