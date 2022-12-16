«حياة كريمة» تنظم ندوة توعوية لطلاب جامعة الوادى الجديد

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع كلية التربية جامعة الوادي الحديد، ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وإشراف أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور الدكتور ماهر زنقور عميد الكلية، نجوى واعر وكيل الكلية لشئون التعليم والبيئة، أسامة زين العابدين رئيس مركز المناهج وطرق التدريس ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

وبحضور هبة جمال الدين منسق حياة كريمة بمركز الفرافرة، جوزيف جمال منسق حياة كريمة بمركز باريس، ولفيف من السادة أساتذة الكلية.

وأشاد "زنقور" بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تشهده مصر من نهضة شاملة.

واستعرض جوزيف جمال، إنجازات مؤسسة حياة كريمة، حيث تم استهداف قرى مصر بإدخال المؤسسات الخدمية والعمل على محور التنمية من بنية تحتية وبناء الإنسان بإنشاء وحدات صحية ووحدات تعليمية وثقافية ووحدات مرور وشرطية وتكنولوجية، مما يسهل على المواطنين الكثير من الوقت والجهد والمال في القرى والمناطق النائية.

واستعرضت هبة جمال الدين، الموقف التنفيذى الحالي لمركز ومدينة الفرافرة وعدد المشروعات التي تم تنفيذها إلى الآن وعدد المشروعات المنتهية والمُقرر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.