برلمانية: القمة الإفريقية- الأمريكية تهدف لتعزيز الشراكة بين واشنطن والقارة

رحبت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة القيم بمجلس النواب، بانطلاق القمة "الإفريقية- الأمريكية" الثانية التي عقدت في واشنطن بحضور ٤٩ دولة إفريقية من ضمنها مصر، والتى تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية خاصة فى مجال العلاقات التجارية والاستثمار.

وأكدت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أصدرته، اليوم الجمعة، أهمية هذه القمة التى تأتى فى وقت يعانى فيه العالم من تبعات الحرب الروسية- الأوكرانية وما نتجت عنها من أزمات اقتصادية طاحنة ونقص إمدادات الغذاء وانعكاساتها السلبية على القارة السمراء التى يعانى معظم دولها من مجاعات وأزمات فى ملف الأمن الغذائى، مشيرة إلى أن هذه القمة تعتبر فرصة حقيقية أمام الدول الإفريقية لطرح هذه القضايا ومناقشتها مع الولايات المتحدة أحد أكبر الاقتصادات حول العالم وأحد أكبر منتجى الغذاء.

وشددت النائبة البرلمانية على أهمية الدور الذى تلعبه مصر خلال هذه القمة وما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الإفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها ما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي، وهو ما يؤكد الدور البارز والقيادى الذى تلعبه مصر فى دعم الدول الإفريقية.

وأعربت عضو النواب عن تمنيها بنجاح القمة فى تحقيق أهدافها ودعم العلاقات الأمريكية الإفريقية قدما وبدء مرحلة جديدة من العلاقات المتوازنة والاستفادة من المقومات التى يمتلكها الطرفان لتحسين الأوضاع وتطويرها بشكل يصب فى مصلحة كل منهما.