الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مشروعات الإسكندرية العمرانية.. فصل جديد من التطوير

مشروع محور ميناء
مشروع محور ميناء الدخيلة

واصلت محافظة الإسكندرية مشروعاتها العمرانية؛ تحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان على رأسها وصلة ميناء الدخيلة، وهو أحد أهم المشروعات العامة في القطاع البحري؛ والذي وصل طوله لـ 4.5 كيلو متر، وعرضه 23 مترًا.

شمل مشروع  محور ميناء الدخيلة على كوبري أعلى محور التعمير بطول 750 مترًا، وطريق أسفلتي بطول 3350 مترًا، وحقق المشروع سيولة مرورية في المحافظة، لدروها المحوري في حل أزمة المرور والنقل، وتوفير الوقت وتقليل استهلاك السيارات للبنزين.

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المشروع.. يمكنك مشاهدة الفيديوجراف التالي:

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=3401317953486659


 

الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي المشــروعات العامــة رئيس عبدالفتاح السيسي سيولة مرورية محافظة الاسكندرية مشروعات الإسكندرية الجمهورية الجديد

مواد متعلقة

مواطن عن عروض «محطة مصر» ضمن «حياة كريمة»: تجربة فريدة أبهرت الأطفال والكبار

تفاصيل الجدول الأسبوعى لقوافل «حياة كريمة» المجانية فى المحافظات

مؤسسة حياة كريمة تنظم ندوة توعوية لطلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة

حوار مجتمعى لـ«حياة كريمة» فى قرى سوهاج استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية

طلاب جامعة كفر الشيخ يجوبون مشروعات «حياة كريمة» بمركز مطوبس

متطوعون جدد بحياة كريمة: أملنا الوحيد أن نكون جزءًا من هذا الكيان العظيم

طلاب طب القاهرة عن ندوة حياة كريمة: تعرفنا على المشروعات التى نفذتها المبادرة

مؤسسة «حياة كريمة» تنظم ندوة توعوية لطلاب كليات الطب بجامعة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

فى جنازة مهيبة.. أهالى الغردقة يشيعون جثمان ممرضة يتيمة إلى مثواها الأخير

«علاج الإدمان»: انخفاض كبير بنسب التعاطى فى مصر

مصادر لـ«الدستور»: الأهلى يواجه أوكلاند سيتى فى الدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية بداية فبراير

رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بالضفة الغربية فى 2022