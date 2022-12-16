مشروعات الإسكندرية العمرانية.. فصل جديد من التطوير

واصلت محافظة الإسكندرية مشروعاتها العمرانية؛ تحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان على رأسها وصلة ميناء الدخيلة، وهو أحد أهم المشروعات العامة في القطاع البحري؛ والذي وصل طوله لـ 4.5 كيلو متر، وعرضه 23 مترًا.

شمل مشروع محور ميناء الدخيلة على كوبري أعلى محور التعمير بطول 750 مترًا، وطريق أسفلتي بطول 3350 مترًا، وحقق المشروع سيولة مرورية في المحافظة، لدروها المحوري في حل أزمة المرور والنقل، وتوفير الوقت وتقليل استهلاك السيارات للبنزين.



لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المشروع.. يمكنك مشاهدة الفيديوجراف التالي:



https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=3401317953486659





