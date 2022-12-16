«علاج الإدمان»: جارٍ افتتاح 5 بيوت للتطوع بالجامعات تستهدف 100 ألف طالب

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على إتاحة ودعم خدمات العلاج لمرضى الإدمان وإعادة التأهيل والدمج المجتمعى إلى جانب تبنى بعض الاستراتيجيات والتى تمثلت فى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات (2015-2020) والتي اعتمدها مجلس الوزراء فى مايو 2015 وشارك في تنفيذها 11 وزارة معنية.

وأكد خلال صالون رؤى الشباب التي نظمته مكتبة الإسكندرية، على إعداد مشروع الخطة الوطنية (2016-2020) برؤية موحدة لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتمت مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، ووافق رئيس الجمهورية على الخطة وجارٍ الإعداد لإطلاقها إلى جانب إعداد مشروع خطة عربية متكامله لمكافحة الإدمان "2020-2026 " بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى جانب المشاركة فى تعديل نصوص قانون المرور فيما يتعلق بجرائم القيادة تحت تأثير المخدر والمسكرات وتم إصداره 2018، بجانب إعداد مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلى صعيد البرامج الوقائية، تم تنفيذ برامج تنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب وتنفيذ دليل "اختار حياتك" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنويًا بمتوسط استهداف 200 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية سنويًا، حيث تم استهداف 10000 مدرسة بواقع مليون طالب وطالبة خلال الفترة من 2015-2020، كما تم إطلاق برنامج الوقاية من المخدرات والذى سيبدأ تطبيقه مع الفصل الدراسي الثانى فى 6 آلاف مدرسة، وإيمانًا بدور الشباب تم إعداد كوادر تطوعية وإنشاء رابطة تضم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية وتدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان.

وأوضح أنه جارٍ افتتاح 5 بيوت للتطوع بجامعات القاهرة وحلوان وسوهاج والزقازيق وجامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا لتوعية طلاب الجامعات بأضرار الإدمان، باستهداف أكثر من 100 ألف طالب وطالبة، كذلك إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان" والتى استهدفت أكثر من 500 ألف مواطن ما بين شباب وأطفال وسيدات حتى الآن، كذلك تنفيذ 165 ألف زيارة منزلية للتوعية بخطورة تعاطى المخدرات للأسر بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد وبالمناطق المجاورة.



وفيما يتعلق بتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، تم التوسع فى إنشاء المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والشريكة مع الخط الساخن إلى 28 مركزًا علاجيًا فى 17 محافظة حتى الآن بعدما كانت لا تتعدى 12 مركزًا في 7 محافظات عام 2014، كما أنه جارٍ الإعداد لافتتاح مركزين جديدين في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضًا أنه جارٍ إنشاء مراكز علاجية بمحافظات "دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية"، وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، كما يتم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 155 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" سنويًا مجانًا وفى سرية تامة، إلى جانب تقديم الخط الساخن لخدمات العلاج والتأهيل والمتابعة والمشورة والإبلاغ عن سائقى الحافلات المدرسية والإبلاغ عن الاتجار بالمخدرات والإبلاغ عن مراكز غير المرخصة ويتم إخطار الجهات المعنية للتعامل مع هذه الشكاوى.

وأشار إلى استحداث دبلوم خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة واستحداث برامج للتأهيل والدمج المجتمعى ومواجهة الأمراض المصاحبة (HIV- C- B) وتقديم خدمات الدمج المجتمعى من خلال تقديم قروض للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6 ملايين وتنفيذ برامج التأهيل المهنى لأكثر من 9600 متعافى حتى الآن، حيث يتم تدريبهم على حرف تحتاجها سوق العمل وتنفيذ أنشطة رياضية واجتماعية استفاد منها أكثر من 40 ألف متعافى من الإدمان فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة، كما كرم المسئولين عن صالون رؤى الشباب الدكتور عمرو عثمان وتسلم درع التكريم، تقديرًا لدور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الرائد فى خفض الطلب على المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.